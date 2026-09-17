Astroloqların proqnozlarına görə, qarşıdakı dövrdə bəzi bürclər üçün maddi baxımdan uğurlu dövr başlayacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, üç bürcün qazanc imkanlarının artacağı və maliyyə vəziyyətlərində ciddi dəyişikliklərin yaşanacağı bildirilir.
Əkizlər
Bolluq və şans planetinin təsiri Əkizlər üçün maliyyə baxımından əlverişli imkanlar yarada bilər. Yeni sərmayələr, karyera yüksəlişi və rəqəmsal layihələr sayəsində uzunmüddətli gəlirin təməli qoyula bilər.
Qız
Qız bürcünü bu dövrdə böyük qazanc imkanları gözləyə bilər. İşgüzar əlaqələrin maaş artımı, bonus və əlavə gəlirə çevriləcəyi bildirilir.
Oğlaq
Oğlaqlar üçün maddi uğurun əsas mənbəyi investisiyalar və biznes tərəfdaşlıqları ola bilər. Astroloqlar daşınmaz əmlak, səhmlər və iri layihələrdən gəlir əldə etmək imkanlarının artacağını proqnozlaşdırırlar.