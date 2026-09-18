Bəzi insanlar yaşadıqları hadisələri başqaları ilə bölüşmək əvəzinə hər şeyi öz daxilində yaşamağa üstünlük verirlər. Kənardan sakit və təmkinli görünsələr də, əslində onların beynlərində eyni anda çoxlu fikir dolaşır. Kiçik bir sözü belə uzun müddət düşünüb müxtəlif ehtimallar üzərində dayana bilirlər.
Metbuat.az üzdə sakit, içində fırtına olan, ən çox düşünən 4 bürcü təqdim edir:
Qız
Qız bürcünün nümayəndələri detallara böyük əhəmiyyət verirlər. Onlar qarşılarına çıxan hər məsələni diqqətlə analiz edir və ən xırda məqamı belə gözdən qaçırmamağa çalışırlar. Bəzən sadə bir hadisəni belə uzun müddət düşünür, “Görəsən, başqa cür etsəydim nə olardı?” sualını özlərinə verirlər. Bu səbəbdən qərar vermələri də müəyyən qədər vaxt aparır.
Əkizlər
Əkizlərin zehnində eyni anda bir neçə fikir ola bilər. Onlar bir mövzudan digərinə keçərək müxtəlif ehtimalları düşünürlər. Baş verən hadisənin həm müsbət, həm də mənfi tərəflərini araşdırmağa çalışmaları bəzən onları yorur. Xaricdən rahat görünsələr də, daxilən uzun-uzadı düşünə bilərlər.
Xərçəng
Xərçənglər daha çox hissləri ilə bağlı məsələləri düşünürlər. Yaxınlarının dediyi bir söz və ya etdiyi hər hansı davranış onların zehnində uzun müddət qala bilər. Keçmişdə yaşadıqları hadisələri tez-tez xatırlayır və bəzi məqamları yenidən nəzərdən keçirirlər. Buna görə də onları düşündürən məsələni unutmaq hər zaman asan olmur.
Tərəzi
Tərəzilər qərar verməzdən əvvəl bütün variantları nəzərdən keçirməyə çalışırlar. Onlar yanlış seçim etməkdən çəkinə bildikləri üçün bəzən ən sadə məsələlər üzərində belə uzun müddət düşünürlər. Qarşı tərəfin nə hiss edəcəyini də nəzərə aldıqları üçün öz qərarlarını vermək daha da çətin olur. Kənardan sakit görünən Tərəzinin daxilində isə kifayət qədər gərgin düşüncə prosesi gedir.