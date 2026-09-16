Təbiətdə vaxt keçirmək sadəcə istirahət deyil, sağlamlıq üçün də faydalı ola bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmalar təbiətlə təmasın narahatlıq və depressiya əlamətlərinin azalmasına, qan təzyiqinin aşağı düşməsinə də kömək edə biləcəyini göstərir.
Aparılan bir araşdırmada 50 dəqiqə təbiətdə gəzən insanların işçi yaddaşının şəhərdə gəzənlərlə müqayisədə daha yaxşı olduğu müəyyən edilib. Təbiətdə vaxt keçirən şəxslərdə narahatlıq səviyyəsinin də azaldığı müşahidə olunub.
Mütəxəssislərin fikrincə, bunun səbəblərindən biri təbiətin stressi azaltması və beynin diqqəti bərpa etməsinə imkan yaratmasıdır. Lakin bu təsir hər kəsdə eyni olmaya bilər.
Alimlər bildirirlər ki, insanın böyüdüyü mühit, şəxsi təcrübələri və üstünlük verdiyi təbiət növü də reaksiyaya təsir edir. Buna görə təbiətlə müntəzəm təmasın uzunmüddətli dövrdə əhval-ruhiyyə və ümumi sağlamlıq üçün faydalı ola biləcəyi vurğulanır.