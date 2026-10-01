Bəzi bürclər üçün qarşıdakı günlər xüsusilə uğurlu keçə bilər. Maddi qazanc, gözlənilməz pul, yeni iş imkanları və xoş xəbərlər həmin bürclərin həyatında ön plana çıxa bilər.
Metbuat.az uğurlu olacaq bürcləri təqdim edir:
Buğa
Maddi baxımdan şanslı dönəm başlayır. Gözlənilən ödənişin alınması və ya yeni qazanc imkanının yaranması mümkündür.
Şir
İş həyatında yeni fürsət qarşınıza çıxa bilər. Gözlənilməz təklif həm karyera, həm də maddi baxımdan fayda gətirə bilər.
Tərəzi
Sevgi və sosial münasibətlərdə bəxtiniz gətirə bilər. Yeni tanışlıq və ya xoş xəbər həyatınıza rəng qata bilər.
Əqrəb
Karyera ilə bağlı mühüm fürsət yarana bilər. Yeni layihə və ya iş təklifi gündəmə gələ bilər.
Oğlaq
Maddi baxımdan sevindirici xəbər alma ehtimalınız yüksəkdir. Gözlənilməz pul və ya əməyinizin qarşılığını əldə etmək mümkündür.