Azərbaycanda yüksək vəzifələrdə uzun illər fəaliyyət göstərən məmurlar zaman-zaman ictimaiyyətin diqqətini cəlb edir. Onlardan biri də hazırda Baş nazirin köməkçisi vəzifəsində çalışan Əhməd Əhmədzadədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əhməd Əhmədzadənin 81 yaşı var. O, 7 yanvar 1945-ci ildə anadan olub və bu ilin yanvarında 81 yaşını tamamlayıb.

Əhməd Əhmədzadənin məsul vəzifələrdə fəaliyyəti 1975-ci ildən başlayıb. O, həmin il Qax Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri seçilib. Sonrakı illərdə Abşeron, Füzuli və Şəmkir rayonlarında, həmçinin Şəki və Quba rayonlarında rəhbər vəzifələrdə çalışıb.

49 il məsul vəzifələrdə çalışıb, indi köməkçidir -

Fotoda: Əhməd Əhmədzadə

Daha sonra Əhməd Əhmədzadə uzun müddət meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərib. 1993-2004-cü illərdə Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinə rəhbərlik edib, 2004-2006-cı illərdə kənd təsərrüfatı nazirinin birinci müavini olub. 2006-2021-ci illərdə isə Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsini tutub.

2021-ci ilin aprelində Baş nazir Əli Əsədovun müşaviri təyin olunan Əhmədzadə 2024-cü ilin oktyabrında Baş nazirin köməkçisi vəzifəsinə keçirilib. Hazırda o, Nazirlər Kabinetinin Aparatında bu vəzifədə fəaliyyət göstərir.

Qeyd edək ki, Əhməd Əhmədzadə dövlət qulluğunda uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə 2025-ci ildə “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib.