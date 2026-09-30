Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər intellektual xüsusiyyətləri ilə seçilən bürclər sırasında göstərilir.
Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:
Dolça
Dolçalar fərqli düşüncə tərzi və yenilikçi ideyaları ilə diqqət çəkirlər. Onlar mürəkkəb məsələlərə məntiqli yanaşmağa və hadisələrin ümumi mənzərəsini görməyə meyillidirlər. Texnologiya, elm və yeni ideyalar onların maraq dairəsində xüsusi yer tutur.
Qız
Qız bürcündən olanlar detallara diqqətləri və analitik düşüncələri ilə fərqlənirlər. Onlar məlumatları sistemləşdirməyi, səhvləri müəyyənləşdirməyi və problemlərə praktik həll yolları tapmağı bacarırlar. Məsuliyyətli və dəqiq yanaşmaları sayəsində mürəkkəb işlərin öhdəsindən gəlməyə çalışırlar.