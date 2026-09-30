Sentyabrın 29-da Plutonun Dolça bürcündəki geriləməsi dörd bürc üçün güclü transformasiya və bərəkət dövrünü başladır.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu dövrdə Əkizləri bolluq gözləyir. Sizə ünsiyyət və səsiniz vasitəsilə gələcək. Yenilənmək və öyrənmək üçün yüksək motivasiya hiss edəcəksiniz.
Şir: İkili münasibətlərinizdə müsbət canlanma olacaq. Keçmiş tərəfdaşınızla məsələləri həll edə və ya dayanan iş birliyini bərpa edə bilərsiniz.
Qız: Həyatınızı necə dəyişəcəyinizi aydın görəcəksiniz. Tərəddüdləri geridə qoyub dəyərlərinizə uyğun gəlməyən hər şeydən uzaqlaşacaqsınız.
Əqrəb: Həm ev mühitində, həm də maliyyə məsələlərində sağlam təməllər quracaqsınız. Daxili səsiniz sizə doğru yolu göstərəcək.