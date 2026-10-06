70 yaşına çatmağın gücdən düşmək, hərəkətlərin yavaşlaması və müstəqilliyin itirilməsi demək olduğunu düşünürsünüzsə, yanılırsınız. Fitnes məşqçisi Kerri Sisson bunun belə olmadığını öz həyat tərzi ilə sübut edənlərdəndir.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Sisson 30 yaşlarından etibarən güc məşqlərinə xüsusi diqqət yetirib. O bildirir ki, illər ərzində etdiyi kiçik dəyişikliklər bu gün özünü daha güclü və çevik hiss etməsinə kömək edib.
Sissonun fikrincə, insanın 70 yaşında necə yaşayacağı böyük ölçüdə daha erkən yaşlarda formalaşdırdığı vərdişlərdən asılıdır.
Çəkidən çox gücünüzə fikir verin
Sisson hesab edir ki, yaş artdıqca tərəzidəki rəqəmdən daha çox bədənin gücünə diqqət yetirmək lazımdır. Daha arıq görünməyə çalışmaq əvəzinə, gündəlik həyatda lazım olan hərəkətləri rahat yerinə yetirəcək qədər güclü olmaq əsas məqsəd olmalıdır.
Əzələlərinizi indidən möhkəmləndirin
Yaş artdıqca əzələ kütləsinin azalması mümkündür. Buna görə də əzələləri gənc yaşlardan etibarən gücləndirmək tövsiyə olunur. Güclü əzələlər sonrakı illərdə gündəlik işləri daha rahat yerinə yetirməyə kömək edir.
Yalnız kardio məşqləri ilə kifayətlənməyin
Qaçış və digər kardio məşqləri vacib olsa da, Sisson yalnız bunlarla kifayətlənməyin tərəfdarı deyil. Onun fikrincə, güc məşqləri də gündəlik həyat üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.
Pilləkənlərlə rahat qalxmaq, yerdən asanlıqla ayağa qalxmaq, alış-veriş torbalarını daşımaq və nəvəni qucağa götürmək kimi sadə hərəkətlər də yaxşı fiziki hazırlığın göstəricisidir.
Yaşınızı bəhanə etməyin
Sissonun diqqətçəkən məsləhətlərindən biri insanın yaşına görə özünü məhdudlaşdırmamasıdır. Onun sözlərinə görə, müəyyən yaşdan sonra bəzi şeyləri etməyin artıq mümkün olmadığını düşünmək yanlışdır.
Yeni şeylər sınamaq, istədiyiniz geyimləri geyinmək və həyatdan zövq almaq üçün yaş maneə olmamalıdır.
Beyninizi də məşq etdirin
Sağlam qocalmaq yalnız fiziki güclə bağlı deyil. Sisson insanın ətrafındakı adamlara, gündəlik düşüncələrinə və diqqətini yönəltdiyi məsələlərə də fikir verməsinin vacib olduğunu bildirir.
Onun yanaşmasına görə, sağlam yaşlanmaq üçün həm bədənə, həm də zehnə qayğı göstərmək lazımdır.