İngiltərə Premyer Liqasının XI turunda “Liverpul” doğma meydanda “Mançester Yunayted”i 4:0 hesabı ilə məğlub edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, qonaq komanda görüşün 8-ci dəqiqəsində Leni Yorunun qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulmasından sonra azlıqda qalıb.
“Liverpul”un heyətində Dominik Şoboslay (10), Florian Virtz (13), Rio Nqumoa (66) və Viktor Munoz (82) fərqləniblər.
Bu, Maurisio Poçettinonun “Mançester Yunayted”in baş məşqçisi təyin olunmasından sonra komandanın ilk oyunu olub.
Qələbədən sonra “Liverpul” 21 xalla dördüncü pilləyə yüksəlib. “Mançester Yunayted” isə 8 xalla 19-cu yerdədir.