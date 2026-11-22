Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XII tura yekun vurulacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.
Günün ilk matçında “Neftçi” Şamaxı şəhər stadionunda “Araz-Naxçıvan”ın qonağı olacaq. Görüş saat 14:30-da start götürəcək.
Turnir cədvəlində paytaxt klubu 24 xalla 2-ci, Naxçıvan təmsilçisi 4 xalla sonuncu – 12-ci pillədə qərarlaşıb.
Turun bağlanış oyununda isə “Kəpəz” öz meydanında “Qarabağ”ı sınağa çəkəcək. Gəncə şəhər stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 17:00-da başlayacaq.
Hazırda 10 oyundan 19 xalı olan Ağdam təmsilçisi 5-ci sırada yer alıb. Gəncə klubu isə 17 xalla 6-cıdır.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında “Sabah” “Sumqayıt”a 5:1, “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya, “Qəbələ” “Şəfa”ya 2:0 hesabı ilə qalib gəlib, “Zirə” isə “İmişli” ilə heç-heçə edib – 2:2.