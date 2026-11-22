İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ-nin Bəhreyndəki hərbi bazalarının raket və dronlarla hədəf alındığını bəyan edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın açıqlamasını “Tasnim” agentliyi yayıb.
Bəyanatda bildirilir ki, ABŞ dronlarının İranın hava məkanını pozmasından sonra Ər-Rifa və Əvali şəhərlərindəki bazalarda yerləşən “Patriot” hava hücumundan müdafiə sistemlərinə məxsus iki radar SEPAH-ın Aerokosmik Qüvvələri tərəfindən hədəfə alınıb.
SEPAH bəyanatında İranın hava məkanının ölkənin silahlı qüvvələri üçün qırmızı xətt olduğunu vurğulayaraq, hər hansı pozuntuya sərt və qəti cavab veriləcəyini bildirib.