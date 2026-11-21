Azərbaycanda elm, mədəniyyət, incəsənət və ictimai həyatın inkişafında xidmətləri olan bir sıra tanınmış şəxslər müxtəlif illərdə çoxsaylı dövlət mükafatlarına layiq görülüblər. Onların bəziləri Azərbaycanın ən yüksək ordenləri ilə yanaşı, xarici ölkələrin də nüfuzlu mükafatlarını alıblar.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu baxımdan diqqət çəkən şəxslərdən biri Azərbaycanın Xalq artisti, bəstəkar və Milli Məclisin deputatı Polad Bülbüloğludur.
Polad Bülbüloğlunun təltif olunduğu mükafatlar arasında Azərbaycanın ən yüksək dövlət təltiflərindən olan “Heydər Əliyev”, “İstiqlal” və “Şərəf” ordenləri var. O, həmçinin müxtəlif illərdə “Vətənə xidmətə görə” ordeninin ikinci və birinci dərəcələri ilə təltif edilib. Sənətkar Rusiya Federasiyasının “Dostluq” və “Şərəf” ordenlərinə, eləcə də Qırğızıstanın “Dostluq” ordeninə layiq görülüb. Onun mükafatları sırasında müxtəlif medallar və fəxri adlar da yer alır.
Fotoda: Polad Bülbüloğlu
Azərbaycanın tanınmış dirijoru, Xalq artisti Rauf Abdullayev də bir neçə yüksək dövlət ordeni ilə təltif olunub. O, 1997-ci ildə “Şöhrət”, 2012-ci ildə “Şərəf”, 2017-ci ildə isə “İstiqlal” ordenini alıb. Bu mükafatlar görkəmli dirijorun Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafı və dünyada təbliği sahəsindəki xidmətlərinə görə verilib.
Fotoda: Rauf Abdullayev
Dünya şöhrətli sənətkar, Xalq rəssamı Tahir Salahovun təltifləri də kifayət qədər zəngindir. O, 1998-ci ildə “İstiqlal”, 2008-ci ildə “Heydər Əliyev” ordenləri ilə mükafatlandırılıb. 2018-ci ildə isə birinci dərəcəli “Əmək” ordeninə layiq görülüb. Tahir Salahov keçmiş SSRİ dövründə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına və “Qızıl Ulduz” medalına da layiq görülmüşdü. Onun sənət fəaliyyəti dövlət mükafatları ilə yanaşı, beynəlxalq səviyyədə də yüksək qiymətləndirilib.
Fotoda: Tahir Salahov
Azərbaycanın Xalq artisti, muğam sənətinin görkəmli nümayəndəsi Əlibaba Məmmədov da müxtəlif illərdə üç mühüm dövlət ordeni ilə təltif olunub. Xanəndə 2000-ci ildə “Şöhrət”, 2010-cu ildə “İstiqlal”, 2020-ci ildə isə “Şərəf” ordenini alıb. Bu mükafatlar onun Azərbaycan muğam sənətinin qorunması, inkişafı və təbliği sahəsindəki uzunillik fəaliyyətinə görə təqdim edilib.
Fotoda: Əlibaba Məmmədov
Azərbaycanın Xalq artisti, dünya şöhrətli müğənni Zeynəb Xanlarova da yüksək dövlət mükafatları ilə təltif olunan sənətkarlarımızdandır. O, “İstiqlal”, “Şöhrət” və “Heydər Əliyev” ordenlərinə layiq görülüb. Müğənninin sənət fəaliyyəti Azərbaycanla yanaşı, keçmiş SSRİ məkanında və bir sıra xarici ölkələrdə də geniş tanınıb. Zeynəb Xanlarova uzun illərdir həm sənət fəaliyyəti, həm də ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə diqqət çəkir.
Fotoda: Zeynəb Xanlarova
Qeyd edək ki, Azərbaycanın dövlət təltifləri sistemində “Heydər Əliyev” ordeni ən yüksək dövlət mükafatı hesab olunur. Bundan başqa, “İstiqlal”, “Şərəf”, “Şöhrət”, “Vətənə xidmətə görə” və “Əmək” ordenləri də ölkənin müxtəlif sahələrində xüsusi xidmətləri olan şəxslərə verilir.