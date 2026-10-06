Qütb ayıları ağ rəngli görünüşləri ilə dünyanın ən tanınan heyvanlarından biridir. Lakin onların bu görünüşünün səbəbi düşündüyümüzdən fərqlidir.
Metbuat.az xəbər verir ki, qütb ayısının tükləri əslində ağ piqmentə malik deyil. Onların ağ görünməsi tüklərin quruluşu və işığın səpələnməsi ilə əlaqədardır.
Qütb ayısının tükləri əsasən rəngsiz və şəffafdır. Tüklərin quruluşu işığı müxtəlif istiqamətlərə səpələdiyi üçün insan gözü onları ağ rəngdə qəbul edir. Qar və buzla örtülü Arktika mühiti də ayının ağ görünüşünü daha da nəzərəçarpan edir. Bu xüsusiyyət heyvanın yaşadığı mühitdə kamuflyaj olunmasına da kömək edir.
Maraqlıdır ki, ağ tüklərin altında qütb ayısının dərisi qara rəngdədir. Tünd rəngli dərinin günəş şüalarını daha yaxşı udduğu və soyuq şəraitdə istiliyin qorunmasına kömək etdiyi bildirilir.
Qütb ayısının qalın və sıx tükləri də onun Arktikanın sərt iqlimindən qorunmasında mühüm rol oynayır. Beləliklə, ağ kimi görünən qütb ayısının rəngi əslində piqmentdən deyil, tüklərinin fiziki xüsusiyyətlərindən və işığın onlarla qarşılıqlı təsirindən yaranır.