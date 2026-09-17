Almaniya millisinin yeni baş məşqçisi Yurgen Klopp UEFA Millətlər Liqasında keçiriləcək oyunlar üçün heyəti açıqlayıb. Türkiyənin “Qalatasaray” klubunda çıxış edən Leroy Sanenin siyahıda yer almaması diqqət çəkib.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Klopp qarşıdakı oyunlar üçün 24 futbolçunun adını açıqlayıb. “Beşiktaş”ın qapıçısı Aleksandr Nübel heyətə dəvət alıb, Sane isə milli komandadan kənarda qalıb.
30 yaşlı futbolçunun son vaxtlar “Qalatasaray”dakı çıxışı gözləntiləri tam doğrultmayıb. Almaniya mətbuatında Sanenin milli komandadakı gələcəyi ilə bağlı müxtəlif iddialar səslənirdi. Kloppun son qərarı isə bu müzakirələri daha da artırıb.
Klopp Sanenin heyətə çağırılmaması ilə bağlı suala cavabında bildirib ki, futbolçu bu mövsüm hələ özünü tam göstərə bilməyib. Almaniyalı mütəxəssis onunla bu barədə danışacağını, lakin hələ belə bir söhbətin baş tutmadığını deyib.
Almaniya millisi ilk olaraq sentyabrın 24-də səfərdə Niderlandla, sentyabrın 27-də isə evdə Yunanıstanla qarşılaşacaq. Komanda daha sonra oktyabrın 1-də Serbiya, oktyabrın 4-də isə səfərdə Yunanıstanla üz-üzə gələcək. Kloppun bu oyunlarda heyətdə müəyyən rotasiyalar etməsi gözlənilir.