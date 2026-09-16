Astroloji yanaşmalara görə, bəzi bürclər verdikləri sözə daha çox sadiq qalır və etibarlı xarakterləri ilə seçilirlər. Onlar məsuliyyətdən qaçmır, yaxınlarına verdikləri vədləri yerinə yetirməyə çalışırlar. Bu insanların fikrindən dönməsi və etibar qazandıqları şəxsləri yarı yolda qoyması daha az ehtimal olunur.
Metbuat.az heç vaxt sözündən dönməyən 4 bürcü təqdim edir:
Buğa
Buğalar verdiyi sözün arxasında dayanması ilə tanınır. Onlar məsuliyyətli və sabit xarakterləri ilə seçilirlər. Yaxın münasibətlər qurduqları insanları asanlıqla yarı yolda qoymur və çətin vəziyyətlərdə onlara dəstək göstərirlər. Buğalar qərar verdikdən sonra fikirlərini tez-tez dəyişməyə meylli olmurlar.
Oğlaq
Oğlaqlar ciddi və məsuliyyətli davranışı ilə fərqlənir. Astroloji şərhlərə görə, bu bürcün nümayəndələri verdikləri vədlərə əməl etməyə çalışır, münasibətlərdə etibara böyük əhəmiyyət verirlər. Onlar üçün verilən söz sadəcə ifadə deyil, yerinə yetirilməli olan bir öhdəlik kimi qəbul edilir.
Xərçəng
Xərçəng bürcündən oalnlar da yaxınlarına bağlılığı və emosional sədaqəti ilə seçilir. Xərçənglər sevdikləri insanlara verdikləri sözlərə ciddi yanaşırlar. Onlar münasibətlərdə güvən yaratmağa çalışır və qarşı tərəfi məyus etməmək üçün üzərlərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirməyə üstünlük verirlər.
Qız
Qız bürcü isə detallara diqqəti və məsuliyyətli xarakteri ilə tanınır. Bu bürcün nümayəndələri bir işə və ya münasibətə söz verdikdə onu sona çatdırmağa çalışırlar. Astroloji yanaşmalara görə, Qızlar verdikləri vədin arxasında dayanmağı və etibarlı insan kimi tanınmağı vacib hesab edirlər.