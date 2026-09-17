Sentyabrın son günləri üç bürc üçün müsbət dəyişikliklərlə yadda qala bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, astroloji proqnozlara görə, planetlərin mövqeyi Əkizlər, Qoç və Şir bürcləri üçün əlverişli dövrün başlanmasına işarə edir.
Əkizlər – İş və karyerada yeni imkanlar yarana, ayın əvvəlindəki gərginlik tədricən azala bilər.
Qoç – Emosional rahatlıq ön plana çıxa, dostluq və sevgi münasibətlərində müsbət dəyişikliklər yaşana bilər.
Şir – Enerji və motivasiya yüksələ, yeni başlanğıclar və yaradıcı layihələr üçün əlverişli imkanlar yarana bilər.
Proqnozlara əsasən, bu üç bürc sentyabrı daha pozitiv əhval və yeni imkanlarla başa vura bilər.