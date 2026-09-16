Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər üçün maliyyə baxımından uğurlu dövr başlayır.
Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusilə üç bürcün qarşıdakı günlərdə gəlirlərini artırmaq və maddi imkanlarını genişləndirmək şansı yüksəkdir.
Buğa üçün Yupiterin əlverişli təsiri uzunmüddətli maliyyə sabitliyi vəd edir. Keçmiş investisiyalar və yarımçıq layihələrdən gəlir əldə etmək, eləcə də daşınmaz əmlak və biznes sahəsində uğurlu addımlar atmaq mümkündür.
Oğlaklar üçün Saturn və Yupiterin təsiri yeni maliyyə imkanları yarada bilər. Yüksək gəlirli vəzifəyə keçid, maaş artımı və böyük layihələrin idarə olunması gündəmə gələ bilər.
Əqrəblər üçün maliyyə sahəsində mühüm dəyişikliklər gözlənilir. Şərikli biznes, miras və ya gözlənilməz investisiya gəlirləri hesabına maddi vəziyyəti yaxşılaşdırmaq mümkün olacaq.