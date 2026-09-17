İlk oyun günündə 9 matç keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün mərkəzi qarşılaşması İtaliyada baş tutub.

"Milan" doğma azarkeşləri önündə Portuqaliyanın "Benfika" komandası ilə üz-üzə gəlib.

UEFA Avropa Liqası

Liqa mərhələsi

I tur

16 sentyabr

"Ararat-Armeniya" (Ermənistan) - "Sparta" (Çexiya) 1:4

"Omoniya" (Kipr) - "Selta" (İspaniya) 1:0

"Milan" (İtaliya) - "Benfika" (Portuqaliya) 0:2

"Bayer 04" (Almaniya) - "Selye" (Sloveniya) 2:0

"Anderlext" (Belçika) - "Lion" (Fransa) 1:2

"Sanderlend" (İngiltərə) - "AZ Alkmaar" (Niderland) 1:0

"Şturm" (Avstriya) - "Renn" (Fransa) 0:0

"Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Yagelloniya" (Polşa) 2:1

"Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) 0:0

Avropa Liqasında əsas mərhələsinin I turunun digər oyunları sentyabrın 17-də baş tutacaq.