İlk oyun günündə 9 matç keçirilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, günün mərkəzi qarşılaşması İtaliyada baş tutub.
"Milan" doğma azarkeşləri önündə Portuqaliyanın "Benfika" komandası ilə üz-üzə gəlib.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
I tur
16 sentyabr
"Ararat-Armeniya" (Ermənistan) - "Sparta" (Çexiya) 1:4
"Omoniya" (Kipr) - "Selta" (İspaniya) 1:0
"Milan" (İtaliya) - "Benfika" (Portuqaliya) 0:2
"Bayer 04" (Almaniya) - "Selye" (Sloveniya) 2:0
"Anderlext" (Belçika) - "Lion" (Fransa) 1:2
"Sanderlend" (İngiltərə) - "AZ Alkmaar" (Niderland) 1:0
"Şturm" (Avstriya) - "Renn" (Fransa) 0:0
"Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Yagelloniya" (Polşa) 2:1
"Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) 0:0
Avropa Liqasında əsas mərhələsinin I turunun digər oyunları sentyabrın 17-də baş tutacaq.