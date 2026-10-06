İnsan həyatında sevginin yaşı yoxdur. Bəziləri gənclik illərində yaşadığı münasibətlərdən sonra eşqə bir daha şans verməyəcəyini düşünsə də, zaman keçdikcə fikirlərini dəyişə bilirlər. Xüsusilə bəzi bürclər 50 yaşdan sonra həyatlarına daxil olan yeni insana qarşı gözlənilməz hisslər keçirirlər.
Metbuat.az xəbər verir ki, astroloji yanaşmalara görə, bəzi bürclər yaş artdıqca sevgiyə daha fərqli baxmağa başlayır. Onlar artıq münasibətdə romantikadan çox qarşılıqlı hörmət, güvən və mənəvi yaxınlıq axtarırlar.
Qız
Qız bürcü gənclik illərində hisslərini asanlıqla büruzə verməyən və münasibətlərə daha məntiqli yanaşan bürclərdən biridir. Lakin 50 yaşdan sonra onun sevgiyə baxışı dəyişir. Bu yaşda qarşısına çıxan, dünyagörüşü və xarakteri ilə ona uyğun gələn biri Qız bürcünün qəlbini yenidən fəth edə bilər. Üstəlik, bu dəfə hisslərini əvvəlki kimi gizlətməyə çalışmırlar.
Buğa
Buğa bürcü uzunmüddətli və güvənə əsaslanan münasibətlərə üstünlük verir. Buna görə də həyatının sonrakı mərhələsində tanış olduğu bir insana qarşı hisslərinin yaranması onun üçün təəccüblü deyil. Xüsusilə özünü yanında rahat hiss etdiyi biri ilə qarşılaşı rsa, 50 yaşdan sonra belə yeni eşq macərasına başlamaqdan çəkinmir.
Tərəzi
Tərəzi bürcü həyatının hansı yaşında olmasından asılı olmayaraq sevgi və yoldaşlığa ehtiyac duyur. 50 yaşdan sonra da yeni tanışlıq onun üçün gözlənilməz romantik başlanğıca çevrilə bilər. Tərəzi bu dövrdə daha çox sakitlik, anlayış və mənəvi uyğunluq axtarır. Qarşısındakı insan bunları ona verirsə, yaşın münasibət üçün maneə olmadığını düşünərək qərar verir.