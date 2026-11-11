Bəzi insanlar üçün həyatın əsas məqsədi pul qazanmaq və varlanmaqdır. Ancaq elə insanlar da var ki, maddi imkanları məhdud olsa belə, ətrafındakılara kömək etməkdən, paylaşmaqdan və yaxşılıq etməkdən çəkinmirlər. Astrologiyada bu xüsusiyyətləri ilə seçilən bir neçə bürc var.
Metbuat.az xəbər verir ki, astroloji yozumlara görə, Balıqlar, Xərçəng, Oxatan və Dolça bürcləri mərhəmətli, səxavətli və başqalarının dərdinə şərik olmağa meyilli olmaları ilə fərqlənirlər.
Balıqlar
Balıqlar üçün insan münasibətləri maddi qazancdan daha önəmlidir. Onlar sevdiklərinin çətinliyini öz problemləri kimi qəbul edir, imkanları az olsa belə, kömək etməyə çalışırlar. Bəzən başqalarına dəstək olmaq üçün öz ehtiyaclarını belə arxa plana keçirirlər.
Xərçəng
Xərçənglər ailəsinə və yaxınlarına bağlılığı ilə tanınır. Onlar sahib olduqlarını sevdikləri insanlarla bölüşməyi sevirlər. Maddi vəziyyətləri yaxşı olmasa da, kiminsə köməyə ehtiyacı varsa, laqeyd qala bilmirlər.
Oxatan
Oxatanlar səxavətli və paylaşmağı sevən insanlardır. Pul onlar üçün həyatın yeganə məqsədi deyil. Dostları ilə vaxt keçirmək, kiməsə sevinc bəxş etmək və yeni təcrübələr qazanmaq daha vacib ola bilər. Bəzən isə bu səxavət onların büdcəsinə mənfi təsir göstərir.
Dolça
Dolçalar insanlara yardım etməyi və cəmiyyətə fayda verməyi sevən bürclərdən hesab olunur. Onlar maddi imkanlarından asılı olmayaraq, başqalarının problemlərinə həssas yanaşırlar. Puldan çox mənəvi dəyərlərə üstünlük vermələri ilə seçilirlər.
Qeyd edək ki, astrologiya elmi cəhətdən təsdiqlənmiş şəxsiyyət qiymətləndirməsi deyil. Bürclərlə bağlı bu xüsusiyyətlər əyləncə xarakterli astroloji yozumlardır.