Azərbaycanın hərb tarixində silinməz iz qoyan Tofiq Ağahüseynov ömrünün 98 ilini şərəfli xidmətə, hərbi peşəkarlığa və dövlətçiliyə həsr edib. İkinci Dünya müharibəsinin od-alovundan keçən, Berlinədək döyüş yolu qət edən azərbaycanlı zabit sonralar sovet ordusunun ən yüksək hərbi rütbələrindən birinə yüksəlib. O, həm də müstəqil Azərbaycanın hərbi quruculuğunda mühüm rol oynayan generallardan biri olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, Tofiq Yaqub oğlu Ağahüseynov 1923-cü il fevralın 1-də Şəkidə anadan olub. Yeddi yaşında ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçüb. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Energetika fakültəsinə daxil olub. Lakin İkinci Dünya müharibəsinin başlanması onun həyatının istiqamətini dəyişib. 1941-ci ildə Bakı Zenit Artilleriya Məktəbində hərbi təhsil almağa başlayıb. Təhsilini başa vurduqdan sonra leytenant rütbəsi ilə cəbhəyə yollanıb.
Gənc zabitin döyüş yolu 1-ci Belarus cəbhəsindən keçib. O, Visla-Oder və Berlin əməliyyatlarında iştirak edib. Müharibənin ən ağır sınaqlarından keçən Ağahüseynov qələbə günlərini Berlin şəhərində qarşılayıb. Beləliklə, onun hərbi həyatının ilk böyük mərhələsi müharibə meydanlarında formalaşıb.
Müharibə başa çatsa da, onun hərbi xidməti davam edib. Tofiq Ağahüseynov sonrakı illərdə müxtəlif komandanlıq vəzifələrində çalışaraq peşəkar hərbçi kimi yetişib. 1968-ci ildə general-mayor, 1972-ci ildə general-leytenant, 1980-ci ildə isə general-polkovnik rütbəsinə yüksəlib. O, SSRİ Silahlı Qüvvələrində general-polkovnik rütbəsi alan ilk azərbaycanlı kimi hərb tariximizdə xüsusi yer tutub.
1980-ci illərdə Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin Hava Hücumundan Müdafiə qoşunlarına rəhbərlik edən general böyük məsuliyyət tələb edən vəzifələrdə fəaliyyət göstərib. Onun hərbi karyerası sovet ordusunda yüksək komandanlıq səviyyəsinədək yüksələn azərbaycanlı zabitin nümunəsi idi.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra da Tofiq Ağahüseynovun dövlətə xidməti davam edib. 1997-2002-ci illərdə Azərbaycan Prezidentinin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi vəzifəsində çalışıb. Daha sonra Respublika Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatına rəhbərlik edib. Beləliklə, ömrünün müxtəlif mərhələlərində həm cəbhədə, həm orduda, həm də ictimai fəaliyyətdə xidmət göstərib.
Tofiq Ağahüseynov hərbi xidmətlərinə görə çoxsaylı orden və medallarla təltif olunub. 2008-ci ildə “Şöhrət”, 2013-cü ildə isə “Azərbaycan Bayrağı” ordeninə layiq görülüb.
Uzun və zəngin ömür yolu keçən general 2021-ci il mayın 13-də, 98 yaşında Bakıda vəfat edib. İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub.
Onun həyat yolu bir insanın taleyindən daha böyük məna daşıyır. Şəkidə dünyaya göz açan, Bakıda təhsil alan, Berlinədək döyüş yolu keçən və general-polkovnik rütbəsinədək yüksələn Tofiq Ağahüseynov Azərbaycanın hərb tarixində adı ehtiramla xatırlanacaq şəxsiyyətlərdəndir.