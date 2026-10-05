Baş nazirin 3, onun isə 6 müavini var

Dövlət idarəçiliyində rəhbərlərin iş yükünün bölüşdürülməsi və ayrı-ayrı istiqamətlərin əlaqələndirilməsi üçün müavin institutu mühüm yer tutur. Azərbaycanda da bir sıra yüksək vəzifəli şəxslərin bir neçə müavini var. Onların sayı rəhbərlik etdikləri qurumun fəaliyyət sahəsindən və strukturundan asılı olaraq dəyişir.
Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Azərbaycanın Baş nazirinin 3 müavini var. Onlardan biri Baş nazirin birinci müavini, digər ikisi isə Baş nazirin müavinidir.
Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovdur. Digər müavinlər isə Şahin Mustafayev və Samir Şərifovdur. Bu məlumat Nazirlər Kabinetinin rəsmi tərkibində də əksini tapıb.
Nazirlər arasında isə müavinlərinin sayına görə diqqət çəkən şəxslərdən biri Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevdir.
Fotoda: Rəşad Nəbiyev
Nazirliyin rəsmi məlumatına əsasən, Rəşad Nəbiyevin hazırda 6 müavini fəaliyyət göstərir.
Bunlar Rəhman Hümmətov, Samir Məmmədov, Cavid Qurbanov, Elmin Məmmədov, Saməddin Əsədov və Rəşad Həsənovdur.
Beləliklə, Rəşad Nəbiyevin rəhbərlik etdiyi nazirlikdə 6 nazir müavini var. Nazirliyin rəsmi qəbul cədvəlində də onların hər biri ayrıca nazir müavini kimi göstərilir.
Maraqlı məqamlardan biri də Rəşad Həsənovun karyerasıdır. O, 2021-2026-cı illərdə Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müşaviri vəzifəsində çalışıb. 2026-cı ildə Prezidentin sərəncamı ilə nazir müavini təyin edilib.
Rəşad Nəbiyev isə 2021-ci ildən Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri vəzifəsini tutur. 1977-ci il təvəllüdlü Nəbiyev Dövlət İdarəçilik Akademiyasında dövlət və bələdiyyə idarəetməsi üzrə bakalavr və magistr, ABŞ-nin Şərqi Karolina Universitetində isə iqtisadiyyat üzrə magistr təhsili alıb.