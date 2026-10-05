Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər pul və var-dövlət məsələsində daha şanslı hesab olunur.
Metbuat.az xəbər verir ki, onların xarakter xüsusiyyətləri və maliyyəyə yanaşmaları maddi uğur qazanmalarına kömək edə bilər.
Buğa: Buğa bürcü maliyyə baxımından şanslı bürclərdən sayılır. Onlar sabitliyə üstünlük verir və pullarını riskə atmaqdan çəkinirlər. Səbrli davranışları zamanla maddi imkanlarını artırmalarına kömək edə bilər.
Oğlaq: Oğlaqlar maliyyə məsələlərində planlı və intizamlı davranmaları ilə seçilirlər. Onlar uzunmüddətli hədəflər müəyyənləşdirərək qazandıqları pulu düzgün idarə etməyə çalışırlar. Bu xüsusiyyətləri onların böyük sərvət əldə etməsinə şərait yarada bilər.
Qız: Qız bürcü detallara diqqəti və analitik düşüncəsi ilə maliyyə məsələlərində fərqlənir. Onlar xərclərini əvvəlcədən planlaşdırır və lazımsız risklərdən uzaq dururlar. Bu yanaşma maddi sabitlik yaratmalarına kömək edə bilər.