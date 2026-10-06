Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər münasibətlərdə sadiqlikləri ilə seçilirlər.
Metbuat.az xəbər verir ki, onlar sevdikləri insanlara bağlılıqları və verdikləri sözə əməl etmələri ilə fərqlənirlər.
Buğa
Buğa bürcü sabitliyə və güvənə böyük əhəmiyyət verir. Münasibətdə olduğu insana etibar etdikdən sonra çətin anlarda belə onun yanında olmağa çalışır. Müvəqqəti münasibətlərdənsə, uzunmüddətli və ciddi bağlılığa üstünlük verir.
Əqrəb
Əqrəb insanlara asanlıqla güvənməsə də, etibar etdiyi şəxslərə qarşı son dərəcə sadiq olur. Sevdiyi insanı qorumağa və münasibətini hər cür təhlükədən uzaq saxlamağa çalışır. Xəyanəti qəbul etməyən Əqrəb özü də səmimi münasibətlərə sonadək bağlı qalır.
Oğlaq
Oğlaq münasibətlərdə məsuliyyətli və ciddi davranışı ilə seçilir. Hisslərini çox vaxt sözlərlə deyil, konkret addımlarla göstərir. Münasibətdə problem yarandıqda ayrılmaq əvəzinə, vəziyyəti düzəltmək və bağlılığını qorumaq üçün mübarizə aparır.