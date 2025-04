Bürcləri bu həftə nə gözləyir? - Pul, sevgi, yeni şanslar...

2025-ci il aprelin 21-dən 26-dək olan həftədə bəzi bürclər üçün sevindirici və uğurlu hadisələr gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, həftə ərzində bürclər üçün proqnozlaşdırılan hadisələr belədir:

Qoç - Həyat yoldaşınızın pulu, karyerası, debitor borcları və gözlənilməz ödənişləri ilə bağlı böhranlar bu həftə başa çata bilər. Karyeranızla bağlı yeni qərarlar, dəyişikliklər və ya təxirə salınmış vəziyyətlər qəbul edilə bilər. Nüfuzlu şəxslərdən dəstək ala və karyeranızda yeni başlanğıclar edə bilərsiniz.

Buğa - Həyatınızda mühüm addımlar atmaq ərəfəsindəsiniz. Bilin ki, tanış olacağınız yeni insanlar və bu həftə verəcəyiniz qərarlar taleyüklüdür. Həftə ərzində ikitərəfli münasibətlərdə, ailə məsələlərində, valideynlərlə münasibətlərdə gərginlik ola bilər; istəkləriniz və edəcəyiniz işlər sizi təzyiq altında qoya bilər. İstefa verə bilərsiniz, karyeranızda idarəolunmaz hadisələr baş verə bilər və hüquqlarınızı tələb edərkən qəzəbli çıxışlar göstərə bilərsiniz.

Əkizlər - Yaxın ətraf, bacı-qardaş və qohumlarla ünsiyyətdə anlaşılmazlıqlara və xırda mübahisələrə açıq bir həftədir. Səyahət zamanı, xüsusən də maşın sürərkən sakit olun. Karyeranızda köklü dəyişikliklər edə, uzaq yerlərə köçə, bunun üçün planlar qura, yeni qərarlar verə bilərsiniz. Yeni biri ilə tanış ola və yeni münasibətə başlaya bilərsiniz. Mənəviyyatınız yüksəlir, sağlamlığınıza hər mənada fikir verin. Ailənizin səhhətində problemlər varsa, yaxşı xəbərlər ala bilərsiniz. İdmana başlamaq istəyənlər üçün uğurlu həftədir.

Xərçəng - Riskli investisiyalardan və riskli pul əməliyyatlarından uzaq durmalısınız. Ödənişlər, borclar, resurslar stress yarada bilər, zəhmətiniz və səyiniz xərclərinizi ödəməyə kifayət etməyə bilər. İşinizi tərk edə, yeni ərizə, yeni vəzifə, karyeranızda yeni əməkdaşlıq üçün müraciət edə bilərsiniz. Uzaq yerlərdən xəbər ala bilərsiniz, amma yarımçıq qalan işlərinizi məcbur etməyin. Viza, yaşayış və təhsil sahələrində mühüm təşəbbüslər edəcəksinizsə, bu həftəni qaçırın. 30 apreldən sonra işiniz daha rahat axacaq və gələcək planlarınızı daha asan qura bilərsiniz. Səbirsiz davranışlardan çəkinin.

Şir - Münasibətlərdə emosional gərginlik hiss edə, daxilinizdə topladığınız emosiyaları sərt şəkildə ifadə edə, sonra vəziyyəti düzəltməkdə çətinlik çəkə bilərsiniz. Əgər işləyirsinizsə, rəhbərlərinizlə ünsiyyətiniz, ictimaiyyət qarşısında duruşunuz, açıqlamalarınız da diqqət tələb edir. Ortaqlıq, evlilik və ya əməkdaşlığa xitam verilə və ya bu barədə qərar verilə bilər. Bu həftə xüsusilə sakit hərəkət etmək faydalıdır. Daha sonra özünüzə inamınız artacaq, görünəcəksiniz və planlarınızı tez həyata keçirmək istəyəcəksiniz. Tərəfdaşlıqlar, aliment, miras, debitor borcları, ailə və həyat yoldaşından qaynaqlar cəlb edilə bilər. Yeni karyera planı yarada və ya evlənməyə qərar verə bilərsiniz.

Qız - Yeni aya doğru irəlilədikcə həftə boyu sağlamlığınıza diqqətli olmalısınız. İş mühitinizdə gözlənilməz hadisələrlə, işlədiyiniz və ya xidmət aldığınız insanlarla kəsişmələrlə qarşılaşa bilərsiniz. Açıq rəqabət və düşmənçilik açıq şəkildə görünə bilər. Ağıllı olun, haqlı olduğunuz zaman səhv etməyin. Ticarət, təhsil və səyahət ön plana çıxa bilər. Aprelin 30-dan sonra yeni işə başlaya, qanuni iddia qaldıra və ya gələcək üçün bütün vacib təşəbbüslər üçün hərəkətə keçə bilərsiniz.

Tərəzi- dostluq münasibətlərinizdə, sevgi münasibətinizdə, uşağınızla münasibətinizdə zaman-zaman fikir ayrılıqları və problemlər yarana bilər. Məsuliyyətlər bəzən yorucu ola bilər, özünüzə vaxt ayırın, sevdiyiniz şeylərə vaxt ayırın. Xüsusilə bu həftə riskli xərclərdən və investisiyalardan çəkinin, pul itkilərinə qarşı diqqətli olun. İşlədiyiniz insanlar üçün əlavə məsuliyyətlər yarana bilər və siz sağlamlıqla bağlı müalicə və ya əməliyyata qərar verə bilərsiniz.

Əqrəb - Bu, sizin üçün vacib bir həftədir. Həyat yoldaşınızın işində bəzi problemlər yarana bilər və ya aranızda hakimiyyət çəkişmələri yarana bilər. Yenə də valideyn-övlad münasibətlərində ünsiyyət dilinizi yaxşı idarə etməli, yarana biləcək mübahisələri gücləndirməməlisiniz. Bu, karyeranızda diqqət mərkəzində olacağınız bir dövrdür, lakin avtoritet fiqurları ilə bağlı nəzarətdən kənar hadisələrə diqqət yetirin. Köçmək, yer dəyişdirmək, yeni biri ilə tanış olmaq, yeni sevgiyə başlamaq və ya evlənmək qərarına gələ bilərsiniz. Bəzi əməkdaşlıqlar gündəmdə ola bilər.

Oxatan - Yaxın ətrafınız, bacı-qardaşlarınız, qohumlarınız, qohumlarınız və qonşularınızla ünsiyyətdə diqqətli olmalısınız. Mübahisələri və xırda münaqişələri böyük bir işə çevirməyin. Həmçinin məlumat mübadiləsi, yazışmalar, görüşlər və söhbətlər sahəsində sözlərinizə və anlaşılmazlıqlarınıza qarşı diqqətli olmalısınız. İş həyatınızda bəzi planlarınız təxirə salına və ya vəzifələriniz arta bilər və bir çox işlərin öhdəsindən gəlmək lazım gələ bilər. Yeni layihəyə başlaya və sağlamlığınızla bağlı mühüm addımlar ata bilərsiniz.

Oğlaq - Uzunmüddətli planlar və layihələr ön plandadır, maliyyə gəlirləri arta bilər və siz yeni resurs sahələri yarada bilərsiniz. Daşınmaz əmlak alqı-satqısı, ailə maliyyəsi ilə bağlı problemlər ola bilər. Yeni eşq macərasına başlaya, yaradıcı layihələrdə iştirak edə və komandada işləsəniz uğur qazana bilərsiniz. Bu həftə riskli xərclərdən və qeyri-müəyyən investisiyalardan uzaq olun, itkilər gətirə bilər. Övladlarınızla ünsiyyətdə fikir ayrılıqları ola bilər, onların öhdəlikləri və görülməsi lazım olan işlər sizi yorda bilər. Mövcud olmayan məsələlərdə israr etməyin.

Dolça - Bu, ailə, valideynlər, tərəfdaşlar və ya ünsiyyət qurduğunuz insanlarla bağlı fikir ayrılıqlarının və qəzəbli çıxışların intensiv ola biləcəyi həftədir. Buğa bürcündə olan Mars sizə sakit olmağı məsləhət görür. Mübahisələri qızışdırmayın və həftə ərzində sakit olmağa çalışın. Həyat yoldaşının və ya tərəfdaşın həyatında, işində və iş şəraitində problemli vəziyyətlər yarana bilər. Evinizin təhlükəsizliyinə diqqət yetirin. Bəzi maliyyə xərclərini toplaya, debitor borclarınızı nəzərdən keçirə, daşınmaz əmlak alıb sata və ya başqa yerə köçmək qərarına gələ bilərsiniz. Bu həftə kəmərinizi bir az dartmağa ehtiyacınız ola bilər.

Balıqlar - Bu həftə motivasiya çatışmazlığı ola bilər. Ticarət, satış, marketinq, rəqəmsal media, nəqliyyat və ya təhsil sahələrində işləyirsinizsə, burada fəaliyyətləriniz daha da aktivləşə bilər. Yaxın ətrafınızla ünsiyyətdə diqqətli olmalı, hadisələri şişirtməməli, şərtləri məcbur etməməli, sakit olmağa çalışmalısınız.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.