"Kartdan karta" köçürmə edənlərin nəzərinə

Son zamanlar bəzi mağazalarda POS-terminal cihazları mövcud olsa da, müştərilərdən ödənişi “card to card” yolu ilə, yəni birbaşa kartdan karta pul köçürmə şəklində etmələri tələb olunur. Bu halda həm alıcılar çek ala bilmirlər deyə narazı qalırlar. Bundan əlavə POS-terminalla ödənişin olmaması şəffaflıq baxımından suallar doğurur. Bəs bunun cəriməsi nədir? Ümumiyyətlə, hansı mağazalarda posterminal məcburidir?

Hüquqşünas Əkrəm Həsənov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, illik dövriyyəsi 200 min manatı ötən sahibkarlar, yəni ƏDV ödəyiciləri üçün POS-terminalın olması mütləqdir:

“Lakin hər bir halda, əgər POS-terminal yoxdursa belə, alıcı ödənişi nağd şəkildə də edə bilər. Sadəcə burada vacib məsələ odur ki, ödəniş kartla edilirsə, bu zaman onun sahibkar hesabına yönəldilməlidir. Əgər ödəniş sahibkarın və ya satıcının şəxsi kartına edilirsə, bu, artıq vergidən yayınma halı hesab olunur”.

Ə.Həsənov qeyd edib ki, bu cür hallarda qanunvericiliyə əsasən, sahibkar tutulmalı olan vergini ödəməlidir:

“Üstəlik, vergidən yayınma aşkarlandıqda həmin məbləğin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq olunur. Bundan əlavə, gündəlik olaraq da cərimələr (peniyalar) hesablanır. Nəticədə bir günlük gecikmə belə sahibkara ikiqat zərər gətirə bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

