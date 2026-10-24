Astroloqların proqnozlarına görə, oktyabrın son günləri bəzi bürclər üçün maliyyə uğurları, yeni imkanlar və müsbət dəyişikliklərlə yadda qala bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusilə Qız və Əqrəb bürclərinin nümayəndələri üçün bu dövr yeni başlanğıclar və şəxsi inkişaf baxımından əlverişli hesab olunur. Ulduzların mövqeyi ilə bağlı şərhlərdə bu bürclər üçün ümidverici məqamlar ön plana çıxır.
Qız
Qız bürcləri üçün oktyabrın son günləri çəkdikləri zəhmətin bəhrəsini görmək və maliyyə vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq baxımından əlamətdar ola bilər. İş həyatında yeni təkliflər, yarımçıq qalan layihələrin tamamlanması və əlavə gəlir imkanları gündəmə gələ bilər. Bu dövrdə öz bacarıqlarına güvənmək və qarşılarına çıxan fürsətləri dəyərləndirmək onlara fayda verə bilər.
Əqrəb
Əqrəb bürcünün nümayəndələri üçün oktyabrın son günləri yenilənmə və yeni başlanğıclar dövrü kimi xarakterizə olunur. Keçmişdə həllini tapmayan məsələlərə aydınlıq gəlməsi, münasibətlərdə gərginliyin azalması və iş həyatında irəliləyiş üçün yeni imkanların yaranması mümkündür. Astroloji şərhlərə görə, Əqrəblər bu müddətdə daxili güclərinə güvənərək dəyişikliklərə daha cəsarətlə yanaşa bilərlər.