ABŞ-nin Kaliforniya ştatında dəniz suyunun temperaturunun yüksəlməsi tropik sularda yaşayan canlıların hərəkətliliyinə təsir göstərib. Sahillərdə zəhərli dəniz ilanlarının görünməsi müşahidə edilib.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Kaliforniyanın “Crystal Cove” sahilində gəzintidə olan bir ailə nadir hallarda rast gəlinən sarıqarınlı dəniz ilanı ilə qarşılaşıb. Əsasən tropik sularda yaşayan bu növ güclü zəhərə malik olması ilə seçilir.
Mütəxəssislərin bildirdiyinə görə, sarıqarınlı dəniz ilanları, əsasən, açıq sularda yaşayır. Onlar quruda yavaş hərəkət edir və adətən aqressiv davranmırlar. Bununla belə, belə canlılarla qarşılaşdıqda onlara toxunmamaq və aidiyyəti qurumlara məlumat vermək tövsiyə olunur.
Kaliforniya sahillərində müşahidə olunan dəyişikliklərin Sakit okeanda suyun temperaturunu yüksəldən “El Nino” iqlim hadisəsi və daha əvvəl baş vermiş dəniz istilik dalğası ilə əlaqəli olduğu ehtimal edilir. Bu amillər tropik növlərin adi yaşayış arealından daha şimalda görünməsinə şərait yaradır.
Bölgədə dəniz ilanları ilə yanaşı, balina köpəkbalıqları, çəkicbaş köpəkbalıqları və uçan balıqların da müşahidə edildiyi bildirilir. Kaliforniya sahillərində dəniz tısbağalarının yuva qurması da diqqət çəkən hadisələr arasındadır.
Alimlər vurğulayırlar ki, isti sular bəzi növlər üçün əlverişli şərait yaratsa da, soyuq sulara uyğunlaşmış canlılar üçün risklər meydana çıxara bilər. Tropik növlərin sahillərdə görünməsi onların həmin ərazilərdə daimi məskunlaşdığı anlamına gəlmir. Bu baxımdan dəniz suyunun temperaturundakı dəyişikliklər mühüm rol oynayır.
Sahildə və ya dayaz sularda dəniz ilanı görən şəxslər canlıya yaxınlaşmamalı, onu tutmağa və ya başqa yerə daşımağa çalışmamalıdırlar. Uşaqları və ev heyvanlarını da həmin ərazidən uzaq saxlamaq vacibdir.