ABŞ regionda vəziyyətin daha da gərginləşməsi təhlükəsi fonunda Yaxın Şərq ölkələrindəki diplomatik nümayəndəliklərinin əməkdaşlarının bir qisminin və onların ailə üzvlərinin təxliyəsini təcili şəkildə təşkil edir.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "CNN" telekanalı vəziyyətlə tanış olan çoxsaylı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Telekanalın məlumatına görə, oktyabrın 23-də ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun adına ünvanlanmış xidməti qeyddə Amerika kəşfiyyatının İranın fəaliyyətində əhəmiyyətli dərəcədə güclənmə qeydə aldığı bildirilir.
Qeyddə qeyd olunur ki, Tehranın ehtimal olunan hücumlarına hazırlıq “həm Yaxın Şərqdə, həm də bir sıra digər ölkələrdə artıq irəliləmiş mərhələyə çatıb”.