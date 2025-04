3 bürcə kredit götürmək məsləhət görülmür - Çətinlik çəkəcəklər

Kredit götürmək hər kəs üçün maliyyə baxımından riskli qərar ola bilər, lakin bəzi bürclər üçün bu qərar xüsusilə diqqətlə verilməlidir. Ulduzlar bəzi bürclərin maliyyə məsələlərində daha impulsiv, plansız və emosional davrandığını göstərir.

Metbuat.az kredit götürməyin düşərli olmadığı bürcləri təqdim edir:

Qoç

Qoçlar tez qərar verən və risk sevən insanlardır. Detallara fikir vermədən “bu işi həll edərəm” düşüncəsi ilə kredit götürə bilərlər. Lakin nəticədə ödəmə planı pozula bilir.

Şir

Lüksə düşkünlük, özünü sübut etmə ehtiyacı Şirləri bəzən gərəksiz xərclərə yönəldə bilər. Kreditlə dəbdəbəli həyat qurmağa çalışmaq sonradan peşmanlıq yarada bilər.

Oxatan

Macərapərəst və sərbəst ruhlu Oxatanlar uzunmüddətli öhdəlikləri sevməzlər. Kredit öhdəlikləri onların azadlıq hissini məhdudlaşdırdığı üçün çox vaxt bu qərar uğursuzluqla nəticələnə bilər.

