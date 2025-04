3 bürcə borca pul verməyin - Qaytarmağı unudurlar

Bəzi bürclər borc alanda qaytarmaqda çətinlik çəkə bilər. Hər bürcün özünəməxsus xüsusiyyətləri olduğu üçün, bəziləri borc vermək və qaytarmaq mövzusunda daha ehtiyatlı olurlar.

Metbuat.az borc verməkdən çəkinməli olduğunuz bürcləri təqdim edir:

Qoç

Qoç bürcü impulsiv və çox enerjili bir bürcdür, lakin bir qədər tələskən olurlar və borc kimi məsələləri bəzən ciddiyə almırlar. Onlar borcu ödəməkdə problem yaşaya bilər, çünki yeni və maraqlı layihələrə qoşulmaq istəyərkən özlərinə qarşı olan maliyyə öhdəliklərini unutmağa meyllidirlər.

Xərçəng

Xərçənglər emosional və ailəvi məsələlərə daha çox diqqət yetirirlər. Bu bürcün nümayəndələri borc almağa meyllidirlər, amma onların başqalarına qarşı olan münasibətləri və mühitə uyğunlaşmaları dəyişkən olur. Onlar ehtiyac duyduqları halda borc alacaqlar, amma borcu qaytarmaqda bəzi çətinliklər yaşaya bilərlər.

Tərəzi

Tərəzi bürcünün nümayəndələri çox sosialdırlar və heç kimin ürəyini qırmaq istəmirlər. Onlar bəzən məsuliyyətləri unudurlar və vaxtında borcu qaytarmaqda problem yaşaya bilərlər. Tərəzilər əlaqələrdə hər zaman müsbət görünməyə çalışsalar da, maliyyə məsələlərində məsuliyyətli olmaya bilərlər.

