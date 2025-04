ABŞ prezidenti Donald Tramp sosial şəbəkədə Pasxa bayramı ilə bağlı paylaşımında rəqiblərini hədəfə alıb

Metbuat.az xəbər verir ki, o, “Radikal sol çılğınlar” olaraq xarakterizə etdiyi müxalif qrupa müraciət edib:

"Yuxulu Co Bayden Amerikaya qarşı indiyə qədər törədilən ən fəlakətli hərəkət kimi tarixə düşəcək Açıq Sərhəd Siyasəti ilə milyonlarla cinayətkarın bilərəkdən araşdırılmadan və yoxlanılmadan ölkəmizə daxil olmasına icazə verdi".

