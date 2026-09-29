Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hazırda:

1. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

2. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

3. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

4. Bakı-Sumqayıt şosesi, "Xırdalan" dairəsi istiqamətində;

5. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

6. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

7. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

8. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

9. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

10. Bülbül prospekti, "Sahil" metro stansiyasının qarşısında;

11. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

12. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

13. Dənizkənarı küçəsi, Bayraq Meydanının qarşısından "Azneft" dairəsi istiqamətində;

14. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

15. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

16. Kənar Dairəvi yol, Yeni Yasamal istiqamətində;

17. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

18. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

19. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

20. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

21. Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.