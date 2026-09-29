Misli Premyer Liqasında IX turun oyun cədvəli müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.

Turun mərkəzi görüşü olan "Sabah" - "Qarabağ" qarşılaşması "Dalğa Arena"da keçiriləcək.

Misli Premyer Liqası

I dövrə, IX tur

23 oktyabr

15:00. "Araz-Naxçıvan" – "Qəbələ"

Şamaxı şəhər stadionu

19:00. "Zirə" – "Sumqayıt"

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

24 oktyabr

16:30. "Şəfa" – "Kəpəz"

"SOCAR Polymer Arena"

19:00. "Neftçi" – "Turan Tovuz"

"Palms Sports Arena"

25 oktyabr

15:00. "İmişli" – "Şamaxı"

Yevlax şəhər stadionu

18:00. "Sabah" – "Qarabağ"

"Dalğa Arena"

Qeyd edək ki, oktyabrın 9-da "Dalğa Arena"da Peşəkar Futbol Liqası tərəfindən yekun baxış və uyğunluğun təsdiqlənmə prosesi həyata keçiriləcək.