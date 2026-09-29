Misli Premyer Liqasında IX turun oyun cədvəli müəyyənləşib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.
Turun mərkəzi görüşü olan "Sabah" - "Qarabağ" qarşılaşması "Dalğa Arena"da keçiriləcək.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, IX tur
23 oktyabr
15:00. "Araz-Naxçıvan" – "Qəbələ"
Şamaxı şəhər stadionu
19:00. "Zirə" – "Sumqayıt"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
24 oktyabr
16:30. "Şəfa" – "Kəpəz"
"SOCAR Polymer Arena"
19:00. "Neftçi" – "Turan Tovuz"
"Palms Sports Arena"
25 oktyabr
15:00. "İmişli" – "Şamaxı"
Yevlax şəhər stadionu
18:00. "Sabah" – "Qarabağ"
"Dalğa Arena"
Qeyd edək ki, oktyabrın 9-da "Dalğa Arena"da Peşəkar Futbol Liqası tərəfindən yekun baxış və uyğunluğun təsdiqlənmə prosesi həyata keçiriləcək.