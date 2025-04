Sabah Türkiyədə yeni "Türksat 6A" rabitə peykinin istismara verilməsi mərasimi keçiriləcək.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, qurğunun orbitə buraxılması türk peyklərinin əhatə dairəsini dünya üzrə 3,5 milyarddan 5 milyard insana çatdıracaq.

Mərasimdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da iştirak edəcək.

