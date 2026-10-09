Süd vəzi xərçəngi dünyada qadınlar arasında ən çox rast gəlinən xərçəng növlərindən biridir. Xəstəliyin gənc yaşlarda da müşahidə olunması erkən diaqnostikanın və müntəzəm tibbi müayinələrin əhəmiyyətini artırır.
Metbuat.az yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, Türkiyədə hər il təxminən 27 min qadına süd vəzi xərçəngi diaqnozu qoyulur. Mütəxəssislər xəstəliyin erkən mərhələdə aşkarlanmasının müalicənin uğurlu nəticələnməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildirirlər.
Həkimlərin sözlərinə görə, süd vəzi xərçənginin vaxtında aşkarlanması müalicə imkanlarını genişləndirir. Buna görə də qadınların yaşlarına və fərdi risk amillərinə uyğun olaraq müayinələrdən keçməsi, eləcə də süd vəzilərində baş verən dəyişikliklərə diqqət yetirməsi vacibdir.
Süd vəzisində düyünün yaranması, forma və ölçünün dəyişməsi, dəridə fərqliliklərin meydana çıxması və ya məmə ucundan qeyri-adi ifrazatın gəlməsi xəstəliyin mümkün əlamətləri sırasındadır. Bu əlamətlər hər zaman xərçəngin mövcudluğunu göstərməsə də, onlardan hər hansı biri müşahidə edildikdə həkimə müraciət etmək tövsiyə olunur.
Mütəxəssislər süd vəzi xərçənginin yalnız yaşlı qadınlarda rast gəlindiyi fikrinin doğru olmadığını vurğulayırlar. Xəstəlik gənc yaşlarda da meydana çıxa bilər. Buna görə də sağlamlıqda baş verən dəyişiklikləri diqqətdən kənarda qoymamaq, şübhəli əlamətlər yarandıqda tibbi müayinələri gecikdirməmək vacibdir.