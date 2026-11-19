Ermənistan Konstitusiyasına müvafiq dəyişikliklərin edilməsi Azərbaycanla sülh müqaviləsinin qısa müddətdə imzalanmasına yol aça bilər.
Metbuat.az “Sputnik Armenia”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan İctimai Televiziyaya müsahibəsində danışıb.
O bildirib ki, Azərbaycanla aparılan danışıqlar prosesində iştirak edir və konstitusiya məsələsinin həllindən sonra sülh sazişinin imzalanması üçün uzun müddətə ehtiyac qalmayacaq.
“Azərbaycanla danışıqlarda iştirak edirəm. Hesab edirəm ki, Konstitusiyaya dəyişiklik edilərsə, müqavilənin imzalanması cəmi bir neçə gün çəkə bilər”.
Qeyd edək ki, Bakı sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə bağlı müddəaların aradan qaldırılmasını əsas şərtlərdən biri kimi irəli sürür.
Ermənistanda isə konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı təşəbbüslərin irəli sürülməsi müəyyən parlament dəstəyi tələb edir. İyunun 7-də keçirilmiş parlament seçkilərində 49,81 faiz səs qazanan hakim “Vətəndaş Müqaviləsi” Partiyası konstitusiya dəyişikliklərini təkbaşına həyata keçirmək üçün zəruri olan üçdəiki səs çoxluğunu əldə edə bilməyib.
Beləliklə, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması perspektivi konstitusiya məsələsinin həllindən və tərəflər arasında siyasi razılaşmanın əldə olunmasından asılı olaraq qalır.