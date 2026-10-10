İlin sonunadək bəzi bürclər üçün karyera baxımından uğurlu dövr ola bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, astroloji proqnozlara görə, bu müddətdə bir sıra bürclərin nümayəndələri yeni vəzifəyə təyin olunmaq, rəhbər mövqeyə yüksəlmək və peşəkar fəaliyyətlərində irəliləyiş əldə etmək imkanı ilə qarşılaşa bilərlər.
Xüsusilə, Oğlaq, Şir və Əqrəb bürclərinin nümayəndələri karyera hədəflərinə çatmaq baxımından əlverişli dövr yaşaya bilərlər.
Qeyd edək ki, astrologiyanın elmi əsası yoxdur və bu proqnozlar əyləncə xarakteri daşıyır.