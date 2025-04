Xəbər verdiyimiz kimi, “Şərur MTK”nın sahibi İsfəndiyar Axundovun (Şərurlu İsfəndiyar) oğlu Şahin Axundovun həbs edilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şərurlu İsfəndiyar yerli mediaya oğlunun həbs edilmədiyini bildirib.

O, açıqlamasında “oğlum türmədə deyil, xəstəxanadadır” deyib.

Şahin Axundovun fotolarını təqdim edirik:

