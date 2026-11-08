Uşaq böyütmək səbir, məsuliyyət və güclü sevgi bağı tələb edir. Astroloji şərhlərə görə, Xərçəng, Buğa və Balıqlar bürcləri şəfqətli, qoruyucu və anlayışlı xüsusiyyətləri ilə yaxşı valideyn olmağa daha meyilli hesab edilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, “Collective World” nəşrində dərc olunan astroloji qiymətləndirmədə bu üç bürcün valideynlik xüsusiyyətləri təhlil edilib.
Xərçəng
Xərçəng bürcü ailəyə bağlılığı və qoruyucu xarakteri ilə seçilir. Bu bürcün nümayəndələri ailə mühitində vaxt keçirməyi sevir, yaxınlarının ehtiyaclarına həssas yanaşırlar. Şəfqətli və qayğıkeş davranışları uşaqları ilə güclü emosional bağ qurmağa kömək edə bilər.
Buğa
Buğa bürcü sabitliyə, güvənə və nizamlı həyata üstünlük verir. Onlar gündəlik rejimi qorumağa, mümkün problemləri əvvəlcədən nəzərə almağa çalışırlar. Astroloji şərhlərə görə, bu xüsusiyyətlər uşaqların özlərini rahat və təhlükəsiz hiss etdiyi ailə mühitinin formalaşmasına kömək edə bilər.
Balıqlar
Balıq bürcünün nümayəndələri həssas və duyğusal xarakterləri ilə tanınırlar. Astroloji qiymətləndirmədə onların valideynlik məsuliyyətinə ciddi yanaşdıqları, bəzən yaxşı valideyn olub-olmayacaqları barədə narahatlıq keçirdikləri bildirilir. Bununla belə, sevgi dolu və anlayışlı münasibətləri sayəsində uşaqları ilə dərin emosional bağ qurmağa meyilli olduqları vurğulanır.