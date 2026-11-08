Göyçay şəhərində 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə möhtəşəm bayram konserti təşkil olunub.
Metbuat.az-ın bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə, şəhərin Heydər Əliyev adına prospektində Zəfər Gününün 6-cı ildönümünə həsr olunmuş konsert proqramı keçirilib.
Keçirilən tədbirdə Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, idarə-müəssisələrin rəhbərləri və əməkdaşları, dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri, şəhid ailələri, qazilər eləcə də çoxsaylı rayon sakinləri iştirak ediblər.
Konsert proqramı zamanı vətənpərvərlik ruhunda musiqilər səsləndirilib, iştirakçılara bayram əhval-ruhiyyəsi yaşadılıb.
Konsertin sonunda atəşfəşanlıq olub.