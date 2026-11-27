Xarici dil bilmək beynəlxalq əlaqələrin qurulmasında, diplomatik danışıqlarda və müxtəlif sahələrdə uğurlu fəaliyyət göstərməkdə mühüm rol oynayır. Azərbaycanda da bir neçə xarici dildə danışan, təhsili və fəaliyyəti ilə yanaşı dil bacarıqları ilə də seçilən tanınmış şəxslər var.
Metbuat.az xəbər verir ki, onların arasında dövlət vəzifələrində çalışmış şəxslər, diplomatlar və ictimai xadimlər yer alır.
Azərbaycan diplomatiyasının tanınmış nümayəndələrindən olan Vaqif Sadıqov da dil bilikləri ilə seçilir. 2021-ci ildə Azərbaycanın Belçikadakı səfiri təyin olunan diplomat ingilis, rus, fransız və alman dillərini bilir. O, müxtəlif illərdə Avstriya və İtaliyada səfir, BMT-nin Cenevrə bölməsində isə daimi nümayəndə vəzifələrində çalışıb.
Fotoda: Vaqif Sadıqov
Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov xarici dil bilikləri ilə heç də stajlı diplomatlardan geri qalmır. Onun ingilis, fransız, fars və rus dillərini bildiyi barədə təsdiqlənmiş məlumatlar mövcuddur. Kərimov Strasburq və Sorbonna universitetlərində hüquq üzrə təhsil alıb.
Fotoda: İnam Kərimov
Azərbaycanın keçmiş xarici işlər nazirlərindən biri olmuş Hüseynağa Sadıqov da dörd xarici dil bilirdi. XİN-in rəsmi bioqrafiyasına əsasən, o, alman, ərəb, türk və rus dillərini bilirdi. Sadıqov müstəqil Azərbaycanın ilk xarici işlər naziri olub, daha sonra bir sıra Avropa ölkələrində səfir kimi çalışıb.
Fotoda: Hüseynağa Sadıqov
Hazırda Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri olan Fərid Talıbov da dil bilikləri ilə seçilir. Onun rəsmi bioqrafiyasında ingilis və rus dillərini yüksək səviyyədə, yapon dilini yaxşı, italyan dilini isə orta səviyyədə bildiyi qeyd olunur. Diplomat vaxtilə Yaponiya ilə bağlı fəaliyyəti və bu ölkədə aldığı dil təhsili ilə diqqət mərkəzində olub.
Fotoda: Fərid Talıbov
Göründüyü kimi, Azərbaycanda bir neçə xarici dil bilən tanınmış şəxslər arasında xüsusilə diplomatlar və dövlət idarəçiliyində çalışanlar üstünlük təşkil edir. Bu, təsadüfi deyil. Çünki beynəlxalq münasibətlər sahəsində çalışan şəxslər üçün xarici dilləri bilmək peşə fəaliyyətinin vacib tələblərindən biridir.
Qeyd edək ki, bu siyahı ölkədə xarici dil bilən bütün tanınmış şəxsləri əhatə etmir. Məqalə hazırlanarkən açıq bioqrafik məlumatlarda dil bilikləri göstərilən şəxslər seçilib.