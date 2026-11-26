Türkiyənin hakim koalisiyasında Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 2028-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində yenidən namizədliyini irəli sürməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz açıqlama verib.
Onun sözlərinə görə, hakim alyans daxilində Ərdoğanın növbəti prezident seçkilərində namizəd kimi iştirak etməsi ilə bağlı konsensus formalaşıb.
C.Yılmaz bildirib ki, prezident seçkiləri 2028-ci ildə keçiriləcək. Lakin səsvermənin dəqiq tarixi barədə danışmaq hələ tezdir.
Qeyd edək ki, 72 yaşlı Rəcəb Tayyib Ərdoğan 2014-cü ildən Türkiyənin prezidentidir. Bundan əvvəl isə ölkənin baş naziri vəzifəsində çalışıb.