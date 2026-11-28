Pakistanın Kəraçi şəhərində tikilməkdə olan altımərtəbəli binanın çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 11-ə yüksəlib.
Metbuat.az xəbər verir ki, “Geo News”un məlumatına görə, dağıntılar altından daha iki nəfərin meyiti çıxarılıb.
Hadisə zamanı 14 nəfər xəsarət alıb. Daha 9 nəfərin dağıntılar altında qala biləcəyi ehtimal olunur.
Xilasedicilər axtarış işlərini davam etdirirlər. Dağıntıların və binanın qalıq konstruksiyasının əlavə çökməsi riskini nəzərə alaraq, ağır texnikadan məhdud istifadə olunur.