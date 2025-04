Türkiyədə 5 yaşlı uşağın etdiyi hərəkət hər kəsi duyğulandırıb.

Metbuat.az Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, İstiqlal Marşı eşidildikdən sonra sükut içində dayanan uşağın görüntüsü tamaşaçıları hərəkətə keçirib.

Pendik rayonunda bir məktəbin qarşısında oynayan uşaq İstiqlal Marşı oxunmağa başlayan zaman səssizcə dayanıb.

Həmin görütüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.