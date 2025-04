Bu bürclərin başı bəladan qurtulmur

Astroloqlar bəzi bürclərin digərlərinə nisbətən daha çox çətinliklərlə üzləşdiyini bildirirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ulduzların düzülüşü və planetlərin hərəkəti bu bürclərin həyatında daim dəyişikliklər, gərginliklər və gözlənilməz hadisələrə səbəb olur.

Əqrəb – Duyğusal və dərin düşüncəli Əqrəblər tez-tez yaxın ətrafları ilə problemlər yaşayır. Onların tənqidə qarşı həssaslığı və hər şeyi dərindən analiz etmə meyli bəzən münasibətləri zədələyir. Üstəlik, planetlərin gərgin aspektləri bu bürc altında doğulanların həyatında gözlənilməz dönüşlər yaradır.

Qoç – Enerjili və təşəbbüskar Qoçlar risk almağı sevir. Lakin bəzən bu cəsarətləri onların başını bəlaya sala bilər. Tələsik qərarlar, impulsiv davranışlar və inadkarlıq onları tez-tez mübahisələrin və gərginliklərin mərkəzinə çəkir.

Dolça – Fərqli düşüncələri və sərbəst ruhu ilə seçilən Dolçalar çox zaman başqaları tərəfindən anlaşılmır. Onların qeyri-adi yanaşmaları sosial konfliktlərə və şəxsi münasibətlərdə çətinliklərə səbəb ola bilər. Bəzi Dolçalar isə tənhalığa çəkilərək özlərini daha da çətin vəziyyətə salırlar.

