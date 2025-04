Misli Premyer Liqasında XXXI tur başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu matçda "Zirə" "Sumqayıt"ı qəbul edib.

Qarşılaşma Bakı klubunun qələbəsi ilə yekunlaşıb - 3:1.

Bu nəticədən sonra xallarının sayını 61-ə çatdıran "Zirə" ikinci pillədə qərarlaşıb. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 29 xalla səkkizinci sıradadır.

