Azərbaycan müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Türkiyəli həmkarı Yaşar Gülərlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi rəsmi "X" hesabında məlumat yayıb.

Görüş Antalya Diplomatik Formu çərçivəsində baş tutub.

