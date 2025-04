Xalq artisti Emin Ağalarova "Range Rover" markalı avtomobil hədiyyə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağalarov bu barədə sosial media hesabında video paylaşıb.

O bildirib ki, avtomobil Qazaxıstan diasporu tərəfindən hədiyyə kimi təqdim olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.