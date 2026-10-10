Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandan xarici bazarlara 187 milyon 931.17 min ABŞ dolları dəyərində pambıq ixrac edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi məlumat yayıb.
Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,3% çoxdur.
Hesabat dövründə ölkəyə idxal olunan pambığın dəyəri isə 7 milyon 143.15 min ABŞ dolları olub. Bu isə 2025-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 13,9% çoxdur.
Qeyd edək ki, cari ilin ilk 8 ayında pambıq üzrə ixrac Azərbaycanın ümumi ixracının 0,86%-ni, idxal isə ümumi idxalın 0.06%-ni təşkil edib.